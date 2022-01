Ervaringen in de zorg komt Verheijen van pas: ‘Heb mijn dochters gevraagd hun contacten te beperken’

Lange wachten van Nouchka Fontijn eindelijk beloond

Nouchka Fontijn moest er ruim twee dagen op wachten, maar vandaag was het zover. De boksster ontving in Tokio haar vrijdag gewonnen bronzen medaille bij de Olympische Spelen, nadat de Britse Lauren Price de finale in het middengewicht met overmacht had gewonnen van de Chinese Li Qian. Price klopte in de halve finale Fontijn, die daarmee wel meteen verzekerd was van brons. • Lees ook: Gemengde gevoelens bij Fontijn: ‘Als ik het vuilnis buitenzet, doe ik een applausje’

8 augustus