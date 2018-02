Esmee Visser: van onbekende naar favoriet voor goud

Orie: Denk niet dat haperende afzet Kramers carrière bedreigt

10:08 Coach Jac Orie van Team LottoNL-Jumbo heeft goede hoop dat het slepende probleem bij Sven Kramer met de afzet van zijn linkerbeen van tijdelijke aard is. ,,Of het zijn carrière bedreigt? Dat denk ik niet. Hij is sterk en veerkrachtig genoeg om terug te komen. Ik ga ervan uit dat we het gaan oplossen. Waarom ook niet? Maar wanneer weet ik niet. Dat weet niemand.''