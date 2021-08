Estafettemannen stralen na stunt met zilver: ‘Al mijn tranen en frustratie zaten in deze race’

Door Lisette van der Geest



Het is al uren donker in Tokio, de verbouwing van atletiekstadion tot sluitingsceremonie-arena is al ingezet, als ergens diep in warme grijze catacomben vier mannen abrupt beginnen te bewegen. ,,Gewoon een keer naar rechts”, klinkt het. ,,Dan naar links”, roept de volgende. ,,Naar achteren en voren.”



En zo doet het team dat vandaag olympisch zilver won op de 4x400 meter estafette ineens hard lachend de ‘Lion’s dance’, de dans van de leeuwen. Met klein commentaar van Van Diepen: ,,Je bent wel heel snel de stijfste als je met deze jongens bent.”



Het is ook de dans van de overwinning. Van een vriendenteam dat besloot met ‘hart en ziel’ te presteren en uitkwam op een Nederlands record. Van mannen die elkaar corrigeren als iemand naast de schoenen dreigt te lopen, of even verslapt in trainingsmotivatie. Van een groep groter dan de de vier die nu breed lachend en dansend in de catacomben staan: Liemarvin Bonevacia (32), Terrence Agard (31), Tony van Diepen (25) en Ramsey Angela (21). Het is een medaille voor het héle team, voor Jochem Dobber, voor de vrouwen uit hun team met wie ze ook hecht zijn, voor de coach en ga zo maar door.