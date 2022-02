Favoriete Suzanne Schulting met wereldrecord naar halve finale 1000 meter

Legende Shaun White met lege handen bij afscheid: ‘Feit dat hij er weer bij was, inspireert ons allemaal’

Snowboarder Shaun White is er bij zijn laatste optreden op de Olympische Spelen niet in geslaagd een medaille te winnen. De 35-jarige Amerikaan, drievoudig olympisch kampioen, eindigde in de finale op de halfpipe in Zhangjiakou als vierde. White ging bij zijn laatste run onderuit en zag daardoor de kans op een medaille vervliegen.

