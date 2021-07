Flikken de handbalsters het opnieuw in Japan?

Samenvatting Handbal­sters hebben nog genoeg werk te doen in aanloop naar Olympische Spelen

4 juli De Nederlandse handbalsters hebben hun uitzwaaiwedstrijd voor vertrek naar de Olympische Spelen in Tokio verloren. Zweden won met 23-28 in de Maaspoort in Den Bosch, waar zo'n duizend toeschouwers aanwezig waren. Bij rust stond het 9-17. Angela Malestein was topscorer met zes treffers.