Foeterende Rus trekt zich na gouden plak plotseling terug voor de rest van de Spelen

,,Hij is niet geblesseerd en Aleksander heeft dit besluit goed en professioneel overdacht. Soms is het beter om één keer op een superhoog niveau te presteren dan een paar keer op gemiddeld niveau”, zei Jelena Vjalbe, het hoofd van de Russische skibond. ,,Hij wordt niet vervangen in de sprint.”

Bolsjoenov won zondag op dominante wijze de skiatlon, een wedstrijd over 30 kilometer, verdeeld in 15 kilometer klassieke stijl en 15 kilometer vrije stijl. Hij ontstak na afloop in woede toen journalisten met kritische vragen kwamen over zijn prestatie. Volgens de Rus kreeg hij te veel vragen over doping.