Gaat Wüst het weer flikken?

Lijstjes zijn voor later, zei Ireen Wüst vaak. Maar één record houdt haar wel degelijk al jaren in de greep. Ze wil de eerste Nederlandse olympiër worden die op vier achtereenvolgende Olympische Spelen goud wint. Het toch al fraaie lijstje: goud in Turijn, goud in Vancouver, twee keer goud in Sotsji moet worden aangevuld met goud in Gangneung.



Meteen op dag 1 van de Spelen heeft Wüst op papier haar grootste kans, als het gaat om de individuele afstanden althans. Maar ook op de 3 kilometer is de concurrentie sterk. Antoinette de Jong, haar ploeggenote, klopte haar een paar maal dit seizoen. Miho Takagi, de pupil van de Alkmaarse bondscoach van Japan Johan de Wit, klokte de snelste seizoenstijd. Natalia Voronina, een 'Olympic Athlete from Russia', won een wereldbekerwedstrijd. De Canadese Ivanie Blondin wordt genoemd. En de veteranes Martina Sablikova en Claudia Pechstein mag je op een Olympische Spelen ook nooit uitgummen.



Wüst richtte drie jaar geleden een eigen team op, met als eerste naam ‘Team4Gold’, waarbij de 4 ook sloeg op haar missie. Die verliep met hobbels, in het eerste seizoen verspilde Wüst veel tijd, energie en geld bij het gebrek aan een hoofdsponsor. Vorig seizoen was ze aanvankelijk niet in haar beste doen, maar won ze op de olympische baan in Zuid-Korea wel goud op de 3 kilometer bij de WK afstanden en bij de EK en WK allround.



Dit seizoen had ze last van diverse blessures en was de topvorm soms ver weg. Maar Wüst maakte zich geen zorgen. Om te beginnen, zo zei ze steeds, is ze altijd pas in februari op haar best. Daarnaast hebben de Olympische Spelen altijd het beste in haar naar boven gebracht. ,,Ik heb die druk enigszins nodig. Hoe groter en belangrijker de wedstrijd, hoe meer ik uit mezelf kan halen”, zei een optimistische Wüst van de week.



