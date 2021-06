Geen alcohol verkocht op locaties van Olympische Spelen

Podcast Ti-Ta-Tokio Judoka Noël van 't End worstelde jarenlang met zichzelf: ‘Dan kotste ik voor de wedstrijd’

22 mei Jarenlang worstelde judoka Noël van ’t End (29) tegen zichzelf. Hij kotste prullenbakken vol vanwege de druk en de stress. Maar sinds een paar jaar is hij bevrijd. Hij werd wereldkampioen in Japan en staat straks op de Spelen in Tokio zonder druk. ,,Ik móét niet meer winnen. Ik kán winnen.”