Gladde vloer gevaar voor handbalsters: ‘Blij dat we geen blessures hebben opgelopen’

Ook Lois Abbingh was het opgevallen. ,,Maar ik ben zelf niet zo’n één-tegen-één speelster, ik loop meestal gewoon rechtdoor”, vertelde de topschutter van Oranje met zeven doelpunten. ,,Ik hoop wel dat ze er wat aan gaan doen. Het is best gevaarlijk. Het voelt een beetje als olie. Tijdens de training was het ook, maar alleen op een of twee plekjes. Het lijkt wel of ze het op een bepaalde manier hebben schoongemaakt. Het was nu over het hele veld.”



Volgens Abbingh hadden de Japanse vrouwen er meer last van omdat ze meer aanzetten in één-tegen-één situaties. ,,Wij zijn meer van het rennen.”



Groot suggereerde dat het mogelijk met een verkeerd schoonmaakmiddel te maken heeft gehad. ,,Het was gevaarlijk. Ik ging ook een keer onderuit. Mijn tegenstandster kreeg twee minuten, maar ik was gewoon uitgegleden. Gelukkig raakte niemand geblesseerd, ook niet bij hen. Ik zag een paar keer hun knieën naar binnen klappen. Bij ons zouden er wel kruisbanden zijn afgescheurd, denk ik.”