Halfnaakte vlaggendrager uit Tonga haalt Spelen als langlaufer

Noord-Korea met 22 atleten naar Winterspelen

20 januari Noord-Korea doet volgende maand met 22 sporters mee aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. De atleten komen uit in vijf sportdisciplines. Het gaat om kunstschaatsen, ijshockey, shorttrack, alpineskiën en langlaufen. Dat is de uitkomst van overleg tussen het Internationaal Olympisch Comité, Zuid-Korea en Noord-Korea.