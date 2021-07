Hassan opgelucht na bereiken finale 5000 meter: ‘Het is zwaar, ik ben blij dat ik door ben’

video's Dit heb je gemist: Goud Kimmann en brons Merel Smulders bij BMX, trieste aftocht Grol

10:02 Het blijft medailles regenen voor Team NL bij de Olympische Spelen in Tokio. Vandaag kwamen er weer twee plakken bij, in het BMX’en: goud voor Niek Kimmann en brons voor Merel Smulders. Teleurstellingen waren er ook: voor judoka Henk Grol was zijn toernooi na 25 tellen voorbij en de roeiers van de Holland Acht kwamen niet in de buurt van de plakken.