Hé psst, die massastart, wat is dat eigenlijk?

Door Rik Spekenbrink



De massastarts voor mannen en vrouwen beginnen vanmiddag met een halve finale. Van de 12 deelnemers per race gaan er 8 door naar de finale. Plaatsing voor de eindstrijd is af te dingen door punten te verdienen. Dat kan onderweg, in één van de drie tussensprints, of anders op de eindstreep. Landen die twee deelnemers aan de start hebben, zoals Nederland, hebben één rijder in de ene halve finale en één rijder in de andere. Van een teamwedstrijd is dus pas sprake als beide schaatsers de finale halen.



In de finale zijn ook tussensprints. Daar zijn niet genoeg punten te verdienen om het podium te halen. De eerste drie schaatsers die over de finish komen, verdienen de medailles. Maar door het winnen van tussensprints kunnen wel top 8-klasseringen worden behaald; voor sommige deelnemers kan dat aantrekkelijk zijn in verband met topsportgelden.



Een massastart gaat zowel bij de mannen als de vrouwen over 16 rondes. Er wordt gereden in snijvaste pakken, omdat het gevaar op valpartijen in het geduw en getrek groter is dan bij individuele nummers.



De wedstrijden starten om 12.00 uur en zijn te volgen in ons schaatsliveblog.