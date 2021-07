Hoe een Limburgse Cupido de Mexicaanse ‘Gabi’ in het hart trof

Door Arjan Schouten



Haar land. Haar familie. Haar recht om internationaal voor Mexico uit te komen. Ze gaf het allemaal op. En in Japan volgde de beloning voor Gabriele Schloesser-Bayardo (27). Olympisch zilver, met een oranje polo aan, terwijl ze vijf jaar terug in Rio nog in het groen namens Mexico schoot. Hoe dat zo kwam? Door de liefde.



Als een ware cupido schoot de Limburgse handboogschutter Mike Schloesser (27) vijf jaar terug bij een wedstrijd in Mexico een liefdespijl af op dat ene leuke meisje, door iedereen ‘Gabi’ genoemd. De twee kwamen elkaar een week later bij een wedstrijd in China weer tegen, hielden contact en kregen een relatie. Ze reisden met elkaar de internationale wedstrijden af en wilden samen gaan wonen.