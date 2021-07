Hoe geplaagd TeamNL op dag 5 van de Spelen transformeerde in een medaillefabriek

Arno Kamminga weer naar finale en moet ‘door de pijn heen gaan’: ‘Racen voor goud’

5:25 Het zelfvertrouwen is groot, de vorm is aanwezig en dus gaat Arno Kamminga donderdag op de Olympische Spelen voor het allerhoogste. ,,Het is een goed veld in de finale, tussen goud en een achtste plek zal heel weinig zitten. Maar ik ga racen voor goud”, zei de 25-jarige zwemmer, nadat hij zich had geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag.