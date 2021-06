Hordeloopster Visser op tijd fit voor Olympische Spelen

De tweevoudig Europees kampioene indoor op de 60 meter horden liep de blessure half mei in Vught op bij haar eerste horderace in het buitenseizoen. ,,Dan weet je dat je er zes weken uit bent. Haar herstel is gelopen zoals gewenst en natuurlijk gehoopt”, aldus Bennema. ,,Het is nu zaak vóór Tokio nog wat wedstrijden te doen, te beginnen in Heusden. Op basis van de laatste training moet ze net onder de 13 seconden kunnen lopen. Ze kan tot Tokio nog drie à vier wedstrijdjes doen, meer lukt niet.’'

Visser is houdster van het Nederlands record op de 100 meter horden met 12,62. Ze liep dat in 2019 in de halve finales bij de WK in Doha. Op dat toernooi eindigde ze als zesde in de finale in 12,66.