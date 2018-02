IJshockeysters VS pakken goud na zinderende finale

Het is de tweede keer dat de VS goud winnen. In 1998 wonnen ze in Nagano het vrouwentoernooi dat toen voor het eerst op het programma stond. Daarna won Canada de Olympische Spelen vier keer op rij.



De finale was pure reclame voor het vrouwenijshockey. Beide teams ontliepen elkaar niet veel. De Verenigde Staten kwamen in de eerste periode op een 1-0 voorsprong. Canada boog de achterstand in de tweede periode om en ging met een stand van 2-1 de laatste periode in. De VS wisten evenwel een verlenging af te dwingen waarin niet werd gescoord.



In de shoot-outs ging het vervolgens gelijk op. Canada had bij de vijfde puck de mogelijkheid het duel te beslissen maar faalde oog in oog met de Amerikaanse keepster. In de zesde shoot-out was het vervolgens raak voor de VS.