IOC-baas Thomas Bach krijgt de wind van voren na forse kritiek op coach Valieva

LIVE | Viermans­bob in achterhoe­de na eerste heats, Nieuw-Zeelander stunt in halfpipe

Op dag vijftien van de Olympische Spelen in Peking zijn er weer medaillekansen voor Nederland. Sven Kramer en Jorrit Bergsma rijden de massastart voor de mannen, Irene Schouten en Marijke Groenewoud doen het bij de vrouwen. De Nederlandse bobbers kwamen afgelopen nacht al in actie in de viermansbob. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

8:11