IOC-lid Pound: atleten met voorrang vaccineren voor Olympische Spelen

De 78-jarige Canadees denkt niet dat het in Canada tot publieke verontwaardiging zou leiden als 300 à 400 van de miljoenen vaccins zouden worden gebruik voor atleten om zo het land op de Spelen aanwezig te krijgen. Pound benadrukte tegen het Britse Sky News dat het een besluit van ieder afzonderlijk land is. “Er zullen mensen zijn die kritiek hebben dat ze dan voordringen, maar ik denk dat dit de meest realistische manier is voor de Spelen om door te kunnen gaan.”