IOC nu al zeker van vaccin voor álle olympische atleten in Tokio 2021: ‘Ze rollen nu al van de band’

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) rekent op het coronavaccin om de Spelen voor alle atleten in Tokio 2021 te laten doorgaan. Al in het eerste kwart van 2021 zouden voldoende vaccins beschikbaar zijn: ,,Ze rollen nu al van de band”, zegt BOIC-hoofdarts Johan Bellemans.

Dat de Olympische Spelen volgend jaar wel doorgaan, staat voor het IOC vast. Maar de organisatie houdt rekening met vier verschillende modellen, van het worstcasescenario dat het virus nog overal woedt tot het beste genormaliseerde scenario. In een webinar met alle nationale olympische comités, waaronder het BOIC, focuste het IOC op het idee dat er nog lokale clusters zullen zijn en afstand houden de norm blijft, maar ook dat een vaccin op de markt zal zijn waarmee alle olympische atleten ingeënt zijn voor de start van Tokio 2021.



,,We kunnen stellen dat er tegen het eerste trimester van 2021 voldoende vaccins beschikbaar zijn”, luidt het ook in een BOIC-communicatie. Het IOC voert gesprekken met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over het verkrijgen van die vaccins voor atleten, coaches en begeleiders.

BOIC-hoofdarts Johan Bellemans bevestigt de info: ,,Vijf grote farmaceutische bedrijven zijn met hun vaccin klaar en gaan van een goedkeuring uit om ze nog in het laatste kwartaal van dit jaar op de markt te brengen. De protectiedrempel voor die goedkeuring is relatief laag gezet op 50 procent: het vaccin moet in de helft van de gevallen beschermen. De meeste vaccins zullen die drempel makkelijk halen. Ze rollen trouwens nu al van de band.”

100.000 vaccins

Het betreffen de vaccins van AstraZeneca (Oxford), Pfizer, Moderna, Sinovac en Sinopharm. Later in 2021 volgen nog andere firma’s. De totale productiecapaciteit is geraamd op meer dan 9 miljard vaccins.

,,De vraag voor die vaccins zal groot zijn”, zegt Bellemans. “En de zwakke populatie heeft prioriteit. Maar het IOC zal wellicht een bulk van 100.000 vaccins voor de olympische bubbel met alle atleten, begeleiders en medewerkers reserveren. Wel is de vraag open of ze het vaccinbeleid gaan verplichten of ten zeerste aanraden. Dat is een ethische discussie.”

Volledig scherm © EPA