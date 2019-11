IOC roept Rusland ter verantwoording: ‘Dit is een belediging’

Het IOC legt de verantwoordelijkheid voor het knoeien met de dopingcontroles in het laboratorium van Moskou volledig bij de Russische regering en niet bij het Russische Olympisch Comité of het Russische antidopingbureau. De organisatie roept de Russen op alsnog de authentieke ruwe monsters aan te leveren. ,,Alleen dan kunnen de schuldigen worden gestraft en kan de achterdocht over een nieuwe generatie schone Russische sporters verdwijnen.”



Het IOC reageerde op de bevindingen van een onafhankelijke onderzoekscommissie van het mondiale antidopingbureau WADA, die vanwege de manipulatie van de dopinggegevens Rusland voor de komende vier jaar van Olympische Spelen en wereldkampioenschappen wil uitsluiten. Het land mag in die periode ook geen grote sportevenementen houden.



Het WADA buigt zich op 9 december in Parijs over die aanbevelingen. Een uitsluiting van vier jaar zou betekenen dat Rusland niet kan deelnemen aan de Zomerspelen van Tokio in 2020 en de Winterspelen van Peking in 2022. Ook mag Rusland dan niet meedoen aan het WK voetbal in Qatar 2022 en Sint-Petersburg valt mogelijk af als speelstad voor het EK voetbal in 2020.