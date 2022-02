Ireen Wüst na laatste olympische race: ‘Over vier jaar ben ik er weer, maar dan om aan te moedigen’

,,Na zestien jaar is het echt mooi geweest”, reageerde Wüst, die op de Spelen van Turijn met goud op de 3 kilometer haar doorbraak kende op het allerhoogste niveau, bij de NOS. ,,Over vier jaar ben ik er wel weer bij, maar dan om de andere sporters aan te moedigen.”

Tevreden over haar afscheidsrace was Wüst allerminst. ,,Het was meer vechten dan schaatsen vandaag. Ik wou gewoon te graag mee met Wojcik en daardoor maakte ik in de eerste 50 meter alleen maar missers. Dit leek een beetje op de oude Wüst, die achter de feiten aanloopt. Ik zou deze rit wel over willen doen.”