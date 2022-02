Ireen Wüst schiet vol na gouden race: ‘Op deze momenten mis ik Paulien extra erg’

Ireen Wüst leverde een unieke prestatie door ook bij haar vijfde (en laatste) Olympische Spelen een individuele gouden medaille te pakken . Naast ongekende blijdschap was er na afloop van haar race op 1500 meter ook het verdriet dat haar goede vriendin, de in 2019 overleden topschaatsster Paulien van Deutekom, dit prachtige moment niet mee kon maken.

,,Ik mis nu mijn familie, mijn vrienden en ook mijn vriendin natuurlijk”, doelde ze op haar partner Letitia de Jong. ,,En natuurlijk ook Paulien.” Om er tussen haar tranen door aan toe te voegen: ,,Ik mis haar natuurlijk nog elke dag en op momenten als deze extra erg. Dit zijn de momenten waarop je normaal gesproken schreeuwend met elkaar aan de telefoon zou hangen. Maar dan kan nu niet. Misschien viert ze daarboven wel een feestje.”

Lees ook Play Waanzinnig! Ireen Wüst schrijft historie met sensationeel goud op 1500 meter

Wüst en Van Deutekom waren de beste vriendinnen. Haar overlijden, begin 2019, viel Wüst al zwaar. Van Deutekom overleed aan de gevolgen van kanker. Bij Het EK in Collalbo, vlak na de begrafenis, reed Wüst niet alleen met een lichaam vol verdriet, maar ook met een rouwband.

Volledig scherm Paulien van Deutekom en Ireen Wüst, hier op een foto uit 2008, waren beste vriendinnen. © ANP / Leo Vogelzang

Een maand later gaf ze haar gouden medaille van de 1500 meter bij de WK afstanden in Inzell, naar eigen zeggen haar meest beladen race ooit, aan dochter Lynne van Van Deutekom. ,,Ik hoop dat ze daar later, als ze wat ouder is, trots op is”, zei Wüst begin 2019. ,,Normaal schaats je een wedstrijd voor jezelf, maar dit wilde ik heel graag doen voor Paulien. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Het was een hele gekke dag.”

Ook Antoinette de Jong op podium Niet alleen Ireen Wüst, maar ook Antoinette de Jong schaatste naar het podium op de 1500 meter. Lees hier alles terug over de zenuwslopende race. Nederland schuift daardoor ook verder op in het medailleklassement.

Fantastische film

Voordat de tranen voor de camera van de NOS begonnen te vloeien, was er vooral een brede glimlach bij de 35-jarige schaatsster, die 16 jaar geleden in Turijn haar imposante olympische carrière begon met goud op de 3000 meter. Met in totaal zes keer goud, vijfmaal zilver en een keer brons sluit ze haar loopbaan af als de met afstand succesvolste Nederlandse olympiër ooit.

,,Op dit moment heb ik het idee dat ik in een droom zit, in een fantastische film. Als negentienjarig broekie stond ik te schreeuwen, dit is toch ongelooflijk Bert”, zegt ze tegen verslaggever Bert Maalderink. ,,En zestien jaar later als 35-jarige kan ik dat weer zeggen. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.”

Wüst reed een fenomenale race en legde de lat met een olympisch record (1.53,28) enorm hoog voor de Japanse topfavoriete Miho Takagi, die pas in de laatste rit aan de beurt was en niet aan de tijd van de Nederlandse kwam. ,,Ik voelde meteen dat het supergoed was, een toprace op het juiste moment. Maar dan is het toch retespannend. Van binnen ging ik helemaal kapot. Het is ongelooflijk dat het is geluk.”

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.