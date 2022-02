Irene Schouten voltooit sensationele trilogie met goud op massastart

Irene Schouten heeft op de Olympische Spelen in Peking haar derde gouden medaille veroverd. De 29-jarige Nederlandse was de snelste in een razend spannende eindsprint op de massastart. Met haar derde gouden plak duwde ze Yvonne van Gennip, de Koningin van Calgary, van de Nederlandse olympische schaatskroon .

Schouten startte in de finale samen met landgenote en regerend wereldkampioene Marijke Groenewoud. Maar toen zij halverwege de race ten val kwam, stond Schouten er alleen voor. In de eindsprint bleek ze nipt sneller dan de Canadese Ivanie Blondin, die zilver pakte. Het brons ging naar Francesca Lollobrigida uit Italië.



Voor Schouten komen daarmee ongelooflijke Winterspelen tot een eind. Ze won eerder goud op de 3000 en 5000 meter, en pakte brons op de ploegenachtervolging. Ze is nu de succesvolste Nederlandse olympiër op één editie van de Winterspelen. ,,Dit had ik niet durven dromen”, reageerde ze naar haar race.

Nederland sluit de Winterspelen voor de derde keer op rij af met acht gouden medailles. Dat is te danken aan Irene Schouten, die op de laatste dag van het schaatstoernooi de massastart op haar naam schreef. Check hier het medailleklassement!

Beste eindschot

Als tweevoudig wereldkampioen wist Schouten wat haar te doen stond op dit onderdeel. Ze beschikt over het beste eindschot van het hele veld en verkeert bovendien in bloedvorm. Blondin probeerde het in de finale met een lange sprint, maar op het laatste rechte eind bleek niemand opgewassen tegen de klappen van Schouten.

Groenewoud beleefde een dramatische dag. Ze kwam in de halve finale ten val en moest veel krachten gebruiken om zich alsnog te plaatsen voor de eindstrijd. Daarin ging Groenewoud dus opnieuw tegen het ijs. Dat maakte haar kansloos voor eremetaal. Bovendien kon ze Schouten niet meer bijstaan, hoewel dat dus prima uitpakte.

Met de massastart voor mannen en vrouwen - eerder belandden Sven Kramer en Jorrit Bergsma naast het podium - is het olympisch schaatstoernooi op zijn eind gekomen. Nederland veroverde zes gouden plakken in de National Speed Skating Oval. Daarvan gaan de helft in de tas van Schouten mee naar huis.

