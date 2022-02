Irene Schouten weerstond gigantische druk: ‘Ik dacht ‘s middags, dit vind ik helemaal niet leuk’

Suzanne Schulting blaakt van zelfver­trou­wen: ‘Ik ben sneller dan ooit’

Suzanne Schulting begint over twee dagen vol zelfvertrouwen aan de Olympische Spelen. De shorttrackster, favoriete op meerdere afstanden, zei donderdag in Peking zich goed te voelen en geen last te hebben van druk.

3 februari