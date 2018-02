Is Jorien ter Mors klaar voor grootste kans op schaatsplak?

Door Lisette van der Geest Tot een paar dagen geleden was ze de regerend olympisch kampioene op de schaatsmijl en misschien zou ze zelfs nog steeds de snelste tijden rijden op die afstand (bij de NOS zei ze gisteren over de winnende tijd van Ireen Wüst : ,,Dat had ik ook gekund.”), ware het niet dat ze zich op het Olympisch Kwalificatietoernooi tot ieders grote verrassing niet wist te plaatsen. En zo reëel is zo ook wel weer: ,,Als je niet aan de start verschijnt, kun je ook niet winnen.”

Dus maakt ze vandaag pas haar debuut op de langebaan op deze Spelen. Zij lijkt Nederlands grootste troef op de 1000 meter, de afstand waarop ze twee jaar geleden wereldkampioen werd. Maar de grote favoriet voor het goud is ze vandaag niet. Door een rugblessure, knieproblemen en mentale problemen, (bondscoach Jeroen Otter zei: ,,Als alles tegen zit, ga je twijfelen.”) ontbrak ze bij een aantal wereldbekerwedstrijden. In Heerenveen werd ze in november derde, in Erfurt won ze, maar deden haar grootste concurrenten niet mee. De grote favoriet voor vandaag is de Japanse Nao Kodaira, de vrouw wiens naam zelfs met nog dikker potlood alvast kan worden ingevuld op de 500 meter van zondag. Zij rijdt goed, vertelde de nieuwbakken 1500 meterkampioen Kjeld Nuis een paar dagen geleden. Zoals dat in schaatsjargon heet: ze weet ze goed te raken. Wat betekent dat haar timing klopt en haar afzet uiterst effectief is. Nuis: ,,Niemand rijdt zoals zij.”