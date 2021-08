Jacques Brinkman biedt excuses aan voor voorlezen privé-appjes zoon in De Oranjezomer

Brinkman, zelf goed voor 337 interlands, was gisteren uitgenodigd bij De Oranjezomer om te praten over de pijnlijke uitschakeling van het Nederlands mannenhockeyteam in de kwartfinale op de Olympische Spelen. Hij stelde dat de spelers zichzelf niet konden zijn in het team en wilde dat illustreren met enkele appjes die zijn zoon had gestuurd. Presentatrice Hélène Hendriks vroeg nog: ,,Mag dat?” Daarop reageert Brinkman: ,,Dat heb ik niet gevraagd, maar ik doe het. Ik ben even de analist.”



Daarop leest hij enkele berichten voor die zijn zoon Thierry, op dit moment international bij Nederland, hem stuurde tijdens de Spelen. Daarin klaagt de 26-jarige speler van Bloemendaal onder meer over dat hij niet boos mag worden van bondscoach Max Caldas. Zijn vader vindt juist dat de knuppel in het hoenderhok gegooid moet worden en iemand met zijn vuist op tafel moet slaan. Het is voor Jacques Brinkman tekenend voor het mismanagement van de Argentijnse coach van het Nederlands team.