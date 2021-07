Japanners heten olympische brigade welkom: ‘Where you from? Netherlands? Wow, for Olympics?’

Vrees? Angst voor al die westerse bezoekers? Bij de caissière van de Family Mart in hartje Nishi-Kasai, tien kilometer van het olympisch dorp, merk je er niks van. ,,Where you from? Netherlands? Wow, for Olympics?’’, herhaalt ze onze woorden, na elke zin even haar hoofd buigend. ,,You journalist? Oh, Newspaper? Ok. Good luck. You enjoy Tokio.’’