Japanse regeringspartij: afgelasten Olympische Spelen is nog steeds een optie

Als een stijgend aantal coronabesmettingen betekent “dat het onmogelijk is, dan moeten we het opgeven”, zegt Toshihiro Nikai in een interview op de Japanse televisie. Partijzwaargewicht Nikai, een van de belangrijkste politieke bondgenoten van premier Yoshihide Suga, staat er in Japan om bekend geen moordkuil van zijn hart te maken. Slechts weinig LDP-parlementariërs hebben tot dusver openlijk durven speculeren over het gevoelige onderwerp van het afgelasten van de Olympische Spelen.