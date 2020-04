Japanse wetenschapper: ‘Spelen in 2021? Ik ben heel pessimistisch’

,,Om eerlijk te zijn ben ik erg pessimistisch dat de Spelen volgend jaar wél gehouden kunnen worden", zegt Kentaro Iwata. ,,Om de Zomerspelen te kunnen laten doorgaan zijn twee zaken nodig: een volledige controle van Covid-19 in Japan en een volledige controle van Covid-19 in de rest van de wereld.”



Iwata sprak zijn zorgen uit in een grote video-conference met internationale epidemiologen, internisten, experts en infectiologen. De conclusie: gaan de Spelen door in 2021 dan neemt de sportwereld een groot risico, zeker als tegen die tijd mondiaal nog geen vaccin is uitgerold. ,,Kijk, voor Japan maak ik me over een jaar geen zorgen. We hebben het hier dan zeker onder controle. Maar of dat wereldwijd ook zo is? Ik kan het me nauwelijks voorstellen.”



Japan en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verplaatsen de Spelen van komende zomer vorige maand al naar de zomer van 2021. Op 23 juli volgend jaar moet in de Japanse hoofdstad de vlam worden ontstoken.