'Je kunt 500 meter niet voorspellen, iedereen van lijst is favoriet'

Mulder is in topvorm, meldde hij. ,,Maar dat zullen de andere mannen op de startlijst ook zeggen. Je kan ook bijna iedereen van die lijst noemen als favoriet. Deze afstand is niet te voorspellen.'' Hij was zelf dit seizoen de meest constante rijder op de sprint. ,,Maar ja, ik word liever één keer eerste dan drie keer derde.”



Mulder won eind december met overtuiging het Olympisch kwalificatietoernooi. Tweede werd Kai Verbij, die tot drie keer toe moest starten en daarbij een blessure opliep. De Zuid-Hollander is net op tijd hersteld, maar kon vanmiddag weinig zeggen over wat er van hem mag worden verwacht. ,,Ik voel me goed en kan alles doen, maar dit wordt pas mijn eerste wedstrijd weer. Het is lastig in te schatten wat ik kan. Ik hoop dat ik zo goed rijd als altijd en bovenin mee kan doen, maar ik kan dat niet met zekerheid zeggen”, aldus een verkouden Verbij.



Vorige week maakte Verbij, die een scheurtje had in een spier bij zijn lies, pas weer zijn eerste echte oefenstart. De testwedstrijd in Gangneung sloeg hij over. Kan hij de race, over één omloop, door het gebrek aan reële verwachtingen nu onbevangen in gaan, of is het juist extra spannend? ,,Ik heb vier jaar naar deze wedstrijd toegewerkt. En omdat mijn herstel voorspoedig verliep, ging ik voorzichtig alweer denken aan medaillekansen. Dus onbevangen is het niet. Het voordeel is wel dat je op de 500 meter maar één standje hebt: volle bak gaan.”