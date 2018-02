Jorrit Bergsma is geen robot, maar wel in vorm

Enfin, het is wat het is, alle ogen op de 10 kilometer van donderdag. Moeten wereldkampioen Kramer en wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen zich zorgen maken? ,,Dat weet ik niet”, zegt Bergsma. ,,Ik weet alleen dat als ik doe wat ik moet doen, er iets moois uit kan komen.” Dat hij, door een minder voorseizoen misschien als underdog de wedstrijd in gaat, zegt Bergsma niets. ,,Underdog of favoriet, maakt niets uit. Ik moet gewoon hard rijden.”



Dat hij door zijn matige wereldbekerklassering in ieder geval als eerste van de drie grote favorieten gaat rijden, komt hem in ieder geval niet slecht uit. ,,Vorig jaar reed ik bij de WK na Sven, wist ik zijn tijd, en ging ik te gretig rijden. Om een optimale rit te rijden, is dit voor mij misschien lekkerder.”