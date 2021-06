Judoka Kim Polling tekent opnieuw protest aan tegen keuze voor Olympische Spelen

Kim Polling (30) is opnieuw in bezwaar gegaan tegen de keuze van de selectiecommissie van Judo Bond Nederland (JBN) om Sanne van Dijke aan te wijzen voor de Olympische Spelen. De judoka wil antwoorden op haar vragen over de afwegingen die de selectiecommissie heeft gemaakt, in plaats van ‘een juridische reactie’.

Door Lisette van der Geest



Na eerder in bezwaar te gaan bij de selectiecommissie - ,,De slager die zijn eigen vlees heeft gekeurd en mij een juridische reactie heeft gegeven zonder antwoord op mijn vragen” - en na een gang naar de bezwaarcommissie, heeft Polling nu het bondsbestuur aangeschreven.

Lees ook Bezwaar Kim Polling afgewezen: Sanne van Dijke naar Tokio

In de klasse tot 70 kilogram kan slechts een judoka per land naar de Spelen, komende zomer in Tokio. Eind april maakte de selectiecommissie bekend dat Van Dijke wordt gezien als de grootste kanshebber op een olympische medaille. In de ogen van de selectiecommissie ontlopen beide judoka’s, die allebei in de top vier op de wereldranglijst staan, elkaar nauwelijks.

‘Ondoenlijke keuze’

Tjaart Kloosterboer, voorzitter van de selectiecommissie en directeur topsport bij JBN liet destijds weten dat de keuze uiterst moeilijk was. ,,Zeg maar gerust ondoenlijk.” Waarbij zij geen significante verschillen tussen de twee zagen in het driejarige kwalificatietraject. ,,Uiteindelijk hebben we - mede op basis van de input van coaches - het laatste gedeelte van het traject eruit gelicht. Dat is licht in het voordeel van Sanne”, aldus Kloosterboer eind april.

Volledig scherm Sanne van Dijke © EPA

Polling stelde vervolgens dat zij in haar verzameling van de statistieken wél duidelijke verschillen ziet en dat vooraf nooit is gecommuniceerd dat het laatste deel van het traject eruit kon worden gelicht. De bezwaarcommissie van JBN oordeelde vorige week dat de werkwijze van de selectiecommissie is verlopen conform het intern beleid OS2020.

Quote Ik hoop niet dat we blijven hangen in een juridische strijd en dat ik voor de derde keer een juridische reactie kan verwachten Kim Polling

Inmiddels duurt de nasleep van de selectie al ruim een maand. De Spelen beginnen over zeven weken. ,,Er is maar één toernooi waar ik nog nooit een medaille heb gewonnen, en dat zijn de Spelen. Dit is de reden dat ik al sinds 27 april aan het vechten ben als een leeuw om erachter te komen of het selectiemoment eerlijk is verlopen en waarom de selectiecommissie tot de conclusie is gekomen dat ik geen significant onderscheid aantoon op de statistiek.”

Uitspraak

Uiterlijk vrijdag komt het bondsbestuur met een uitspraak. ,,Ik hoop niet dat we blijven hangen in een juridische strijd en dat ik voor de derde keer een juridische reactie kan verwachten”, aldus Polling. De judoka liet eerder weten de WK van volgende week in Boedapest te laten schieten. ,,Ik krijg het niet voor elkaar om de focus op de WK te leggen.” Van Dijke, de regerend Europees kampioene, zal wel meedoen.