‘Kilo’s, lengte en sportprestaties zijn de enige referenties die worden gevraagd als je skeletonner wil worden’

Vincent Kortbeek hoefde twintig jaar geleden geen formulier in te vullen. Een talentvol atleet was hij bij PH in zijn woonplaats Vught. Hinkstapspringen en verspringen waren zijn specialiteiten. Een horden-trainer die ook in de bobsleesport actief was, ontdekte bij hem kwaliteiten, specifiek vereist in een bobslee. Kracht, explosiviteit, snelheid. Drie jaar later deed Vincent Kortbeek in een viermansbob mee aan de Olympische Spelen.