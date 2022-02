‘Koningin van Calgary’ Yvonne van Gennip weet de bijnaam voor Irene Schouten al: ‘Queen of Beijing’

,,Ik roep het altijd nooit te hard, dan is de kans er dat het niet uitkomt. Als je één keer goud hebt, is dat al hartstikke mooi. Alles wat er dan nog bijkomt, is mooi meegenomen. Maar haar karakter kennende komt dat wel goed. Ze laat zich niet gauw van de wijs brengen.”



Toen Van Gennip 34 jaar geleden drie keer olympisch goud won in Calgary, maakte de 5000 meter pas voor het eerst deel uit van het programma bij de vrouwen. Inmiddels zijn daar de ploegenachtervolging en massastart aan toegevoegd. Helemaal te vergelijken met de situatie van toen, is het dus niet.



,,Maar dat geldt voor de sport in z’n geheel”, vindt de 57-jarige Van Gennip. “Je had nog geen klapschaats, geen commerciële teams. Maar zo gaat dat. Als je Ard Schenk deze vraag zou stellen, zegt hij waarschijnlijk dat het in zijn tijd weer heel anders was dan in mijn tijd.”