Koops over matchfixing: ‘Ik zei tegen Jillert: Ik doe hier niet aan mee'

In de perceptie van Anema wilde Koops wel meewerken, maar was het toenmalig chef de mission Maurits Hendriks die ervoor is gaan liggen. Koops zegt vanochtend tegen het AD dat hij er nooit over heeft nagedacht. ,,Ik zei tegen Jillert: ‘Ik doe hier niet aan mee, ik kom hier om te winnen. Hand erop, succes ermee’. Maar al snel daarna, toen het bij mij was ingedaald, dacht ik: wat is hier nu eigenlijk gezegd aan tafel? Ik sta voor fair play in de sport en vond dat ik het moest melden bij de chef de mission. Vanaf dat moment was het aan NOC*NSF om maatregelen te nemen. Anema heeft een brief gekregen. Mijn taak was om goud te winnen op de ploegachtervolging, dat is gelukt.”