Koreanen smeken Bob de Jong te blijven

De Jong heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst. ,,Ik heb het gevoel dat ik van meerwaarde ben geweest voor de Koreaanse rijders. Als ik alleen naar hun zou kijken, zou ik meteen zeggen: ik blijf! Maar ik ben wel benieuwd wat de Koreaanse bond voor plannen heeft na deze Olympische Spelen in eigen land. Daarover gaan we eerst maar eens in gesprek.''

De Jong, zelf winnaar van vier olympische schaatsmedailles met als hoogtepunt het goud op de 10 kilometer in Turijn 2006, heeft het geweldig naar zijn zin gehad in Zuid-Korea. Het gastland van de Winterspelen won zeven medailles bij het langebaanschaatsen, het beste resultaat ooit. ,,Het afgelopen jaar is een geweldige ervaring voor me geweest. Ik heb een reis door Korea gemaakt, samen met de Koreanen.''

,,Ik merk dat ik best wat heb losgemaakt. Hier in Gangneung kan ik niet meer over straat'', schrijft de geboren Leimuidenaar. ,,Iedereen klampt me aan, wil op de foto met me. Meiden komen gillend op me af, willen knuffelen en laten me niet meer los. Eentje barstte zelfs in tranen uit. Dat ga ik in Nederland niet meemaken. Ook Koreaanse bobo's willen een selfie met me maken. En vrijwilligers komen op mij af om mij te bedanken!''