Kramer, Roest en Bosker moeten zich herpakken voor troostfinale na pijnlijk verlies in halve finale

De schaatsers zijn op de Olympische Spelen uitgeschakeld voor de finale op de ploegachtervolging. Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest moesten in hun halve finale tegen titelverdediger Noorwegen het hoofd buigen. In de troostfinale om 09.41 uur neemt Oranje het in de strijd om het brons op tegen de VS. De strijd om het brons is te volgen in ons liveblog.