Kramer, Roest en Bosker staat zware opdracht te wachten in halve finales ploegenachtervolging

Het Nederlandse team is erin geslaagd om op de ploegenachtervolging de halve finales te bereiken, maar er is wel werk aan de winkel. Zowel Noorwegen, Verenigde Staten als Rusland waren sneller. De vierde plek gaf wel recht op een plek in de halve eindstrijd en daarmee was het doel van vandaag bereikt.

Nederland begon voorzichtig aan de wedstrijd tegen Canada, de directe tegenstander in de tweede serie. Kramer deed het meeste werk in de beginfase en zag aan de overkant van de baan Ted-Jan Bloemen het werk opknappen bij Canada. Lange tijd lag Nederland achter, maar ronde voor ronde maakten Kramer, Bosker en Roest terrein goed. Roest trok met een sterke slotronde de ritoverwinning én voorlopig snelste tijd over de streep. Aangezien de beste vier tijden goed waren voor een plek in de halve finales, was plaatsing toen al zo goed als een feit, gezien het feit dat China niet over een sneller team beschikt.



Met een tijd van 3.38,90 eindigde Nederland als vierde, want Noorwegen, Verenigde Staten en Rusland doken in de laatste twee ritten allemaal onder de tijd van Nederland. Daardoor heeft Nederland een niet al te beste uitgangspositie voor de halve finales, want daarin is Noorwegen (1ste in een tijd van 3.37,47 minuten) de tegenstander. De Verenigde Staten (2de in 3.37,51) nemen het op tegen Rusland (3.38,67).

Quote We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt door als vierde te eindigen

,,Geen super slechte rit, ook geen grote fouten, maar we waren vooral in het begin- en middendeel gewoon net iets te langzaam", blikt Kramer terug voor de camera van de NOS. ,,Dat zal echt beter moeten willen we kans maken op goud. Goud zit er nog zeker in, maar we hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt door als vierde te eindigen, want nu moeten we tegen Noorwegen. Dat is jammer, maar als je goed wilt winnen moet je een keer tegen Noorwegen rijden. Dan maakt het niet uit of het is in de finale of halve finales.”

,,Ik schrik wel van het gat", zegt Roest. ,,We hebben gelukkig nog tijd om eraan te werken. Ik denk dat kleine dingetjes in de race beter kunnen, zo kunnen we het gat kleiner maken. Dat zal echt beter moeten willen we Noorwegen verslaan", de winnaar van zilver op de 5.000 en 10.000 meter af.”

Dinsdag vinden de halve finales plaats. Later op de dag vindt ook de finale plaats. ,,Dat er maar anderhalf uur zit tussen beide ritten spreekt misschien juist wel in ons voordeel", sluit Kramer positief af.

