Lidewij Welten herkende zich in Memphis Depay: ‘Ben zelden zo egoïstisch geweest in mijn leven’

Door Rik Spekenbrink



Lidewij Welten strompelde naar de dug-out, stortte ter aarde en sloeg vol woede snoeihard met haar stick op de grond. Op 15 mei van dit jaar leek een zware blessure één van de sterren van Oranje van haar vierde Olympische Spelen te gaan afhouden. In een stevig duel met een tegenstander van Amsterdam voelde ze direct dat het mis was. Ze zag haar club Den Bosch kampioen worden, maar zat niet veel later meteen in de auto naar huis.

Lees ook Play Hockeysters blijven op koers voor goud na overtuigende zege in kwartfinales

79 dagen later heeft Welten in het Oi Hockey Stadium in Tokio krap zes minuten nodig om te scoren in de kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland, door Nederland overtuigend met 3-0 gewonnen. Haar tweede doelpunt op de Spelen. ,,Do or die-wedstrijden, ik hou ervan”, zegt ze meteen na afloop. ,,De hele wedstrijd controle hebben voelt zó goed. We groeien in het toernooi, ikzelf ook. ”

Terug naar die zaterdagmiddag in Den Bosch. Ze denkt eerst aan een gescheurde achillespees, later blijkt het om een pees daar net iets boven te gaan. Welten weet meteen dat het EK in Amstelveen in juni te vroeg gaat komen. Maar nog diezelfde avond gaat de knop om. Tien weken tot Tokio. Het kán. Haar fysiotherapeut, die het heeft zien gebeuren, stuurt al meteen berichten met testjes en oefeningen die ze kan doen om de hamstring ‘aan te zetten’.

Volledig scherm Lidewij Welten viert haar goal. © ANP

Revalidatie

Op maandag begint haar revalidatie echt. Eerst vooral in Almere, waar de fysiopraktijk zit. ,,Mijn ouders hebben me de eerste twee weken met een camper overal naartoe gereden, zodat ik achterin kon liggen in plaats van zitten. Ik heb daar veel in een hotel geslapen, heb haast niemand gezien of gesproken en was amper thuis. Ik ben zelden zo egoïstisch geweest. Maar ik had een doel en geen tijd te verliezen.”

Nadat ze zich eerst een paar dagen afsloot voor de buitenwereld, besloot Welten daarna een cameraploeg toe te laten om het traject te filmen. ,,Ik voelde me goed en stabiel en vond dat ik mocht uitspreken dat ik het zou gaan redden. Ik kende die jongens al, ze wilden al eerder een filmpje met me maken. Ik zei: als je echt iets gaafs wil maken, moet je nu komen.” De korte documentaire ‘Drive’ was er ook gekomen als ze het uiteindelijk niet had gehaald. Want die kans was er, dat wist Welten ook wel. ,,Iedereen dacht dat ik het niet zou redden. Maar ik dacht: schrijf mij niet af. Ik hoefde niets te bewijzen, maar het was wel extra motivatie. Ik ben een vechter, ik hou ervan om het tegendeel te bewijzen.”

Quote Iedereen dacht dat ik het niet zou redden. Maar ik dacht: schrijf mij niet af Lidewij Welten

Haar bijna 43 duizend volgers konden, net als bij Memphis Depay richting het (uiteindelijk uitgestelde) EK van 2020, zien dat Welten al snel heel veel kon. ,,Grappig dat je die naam noemt, ik heb tijdens de revalidatie ook die documentaire van Memphis gekeken. Ik herkende wel wat dingen. Dat je een eenling bij de groep bent, bijvoorbeeld.”

Een week voor vertrek naar het pre-olympische trainingskamp in Japan stond Welten weer met haar teamgenoten op het veld. Bij het eerste duel om de bal nog onzeker, de tweede keer ook, maar bij nummer vier alweer denkend over hóe ze de bal zou afpakken in plaats van óf. Ze haalde de selectie en stond er bij het eerste groepsduel in Tokio meteen. Precieze details over wat voor kwetsuur het was en hoe lang er eigenlijk voor stond, wil ze pas na de Spelen delen. ,,Maar het was een heel zware blessure, ik heb het veel sneller gedaan dan gemiddeld. Het is echt een klein wonder. Natuurlijk heb ik wel een paar tranen gelaten, maar het was tegelijkertijd geen enorme opgave om het op deze manier te doen. Opgeven, dat was pas een opgave geweest. Als je er middenin zit, heb je alleen niet door hoe bijzonder het is. Volgens mij ben ik altijd een vrolijk en optimistisch meisje, maar het is prettig om te weten dat ik dat ook op donkere dagen naar boven kan halen.”

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.