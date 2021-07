LIVE | Estafetteploeg grijpt opnieuw net naast plak, Badloe herstelt zich

Badloe herstelt zich van zwakke start, Bouwmees­ter moet aan de bak

8:00 Windsurfer Kiran Badloe heeft zich bij de Olympische Spelen van Tokio hersteld van een zwakke start. De drievoudig wereldkampioen bleef in de eerste twee races steken op de vijfde en zevende plaats in de RS:X-klasse, maar Badloe won de derde race. In het algemeen klassement staat hij nu derde.