LIVE | Geen stunt Melissa Peperkamp in finale van big air

Video Prach­tig eerbetoon shorttrack­sters aan Lara van Ruijven: ‘Voor ons gevoel is ze er gewoon bij’

Het goud van de relayvrouwen is een teken van dominantie, van het geloven in een droom, maar ook een duidelijke herinnering aan verlies: aan hun in 2020 overleden teamgenote Lara van Ruijven. ,,Ik dacht: Laar, geef ons kracht.’’

13 februari