LIVE | Hockeysters domineren en leiden, Kamminga jaagt op medaille bij 100 meter schoolslag

Zoveel vertrouwen hebben Leeuwinnen in Miedema: Van de Donk juicht al voor goal

24 juli Daniëlle van de Donk was er als de kippen bij om Vivianne Miedema te feliciteren nadat ze Oranje op 1-0 voorsprong schoot tegen Brazilië. En dat was geen toeval. De 29-jarige middenvelder heeft zoveel vertrouwen in de topschutter van de Leeuwinnen dat ze al stond te juichen voordat de bal in het doel vloog.