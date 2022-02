LIVE | Irene Schouten en Marijke Groenewoud gaan voor goud, Bart Swings schrijft historie

Podcast Hallo Peking | ‘Bellen met Theo Bos, die eindelijk is vrijgela­ten’

Elke dag - in het holst van de ochtend - praten Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam je vanuit Move Amsterdam bij over de olympische dag die komen gaat. Dag 13 staat in het teken van de 1000 meter schaatsen bij de mannen. We blikken vooruit met onze ‘vriend van de show’ Theo Bos.

18 februari