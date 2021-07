LIVE | Leeuwinnen profiteren te weinig van ruimte tegen Brazilianen, duel in evenwicht

Viroloog Osterhaus: ‘Is nog maar de vraag of het bij drie positief geteste personen blijft op die vlucht’

22 juli De komende twee tot vijf dagen zijn ‘heel erg spannend’ voor de Nederlandse sportploeg bij de Olympische Spelen in Tokio. Dat zegt viroloog Ab Osterhaus in een eerste reactie op de laatste ontwikkelingen bij TeamNL in Japan. Gebleken is dat de drie personen van Oranje die positief hebben getest op het coronavirus, zaterdag op dezelfde vlucht van Amsterdam naar Tokio zaten.