LIVE | Michelle Dekker in actie, Kjeld Nuis verdedigt titel op de 1500 meter

Beat Feuz zet kroon op werk, Franse ‘opa’ stunt met zilver op olympische afdaling

De Zwitserse skiër Beat Feuz heeft olympisch goud gepakt op de afdaling. De 34-jarige Feuz was in 1.42,69 de snelste op de ruim 3 kilometer lange piste in Yanqing. Het betekende voor de Zwitser zijn eerste olympische titel, nadat hij vier jaar geleden in Pyeongchang al zilver (super-G) en brons (afdaling) had gewonnen.

7 februari