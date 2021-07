LIVE | Olympische Spelen beginnen officieel met openingsceremonie

De Nederlandse sportploeg wordt vanmiddag (13.00 uur) tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen vertegenwoordigd door 42 atleten en stafleden. De openingsceremonie zal vanwege alle coronarestricties niet uitmonden in een spektakelstuk, maar juist sober verlopen. Atleet Churandy Martina en skateboardster Keet Oldenbeuving dragen voor ons land de Nederlandse vlag het olympisch stadion binnen. Volg de openingsceremonie via ons liveblog.



