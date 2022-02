LIVE | Ook Itzhak de Laat rijdt de 1500 meter, ijshockey-scheids krijgt stick in gezicht

Onthulling en huldiging in één voor kampioene Wüst in Goirle: want haar standbeeld moet er nu echt komen

GOIRLE - Een onthulling en huldiging in één. Zesvoudig (!) olympische kampioene Ireen Wüst mag voor het gemeentehuis van Goirle haar eigen drie meter hoge standbeeld gaan onthullen. Dat ligt al twee jaar in het magazijn, maar moet nu echt in het dorp komen te staan.

7 februari