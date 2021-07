LIVE | Skateboardster Zwetsloot op medaillekoers, judoka Verhagen wint eerste partij

Video Van Vleuten dacht dat ze goud had gewonnen: ‘Ruud, ik had het mis’

25 juli Bizarre taferelen na afloop van de olympische wegrit voor vrouwen. Annemiek van Vleuten kwam juichend over de finishstreep gereden, maar wist op dat moment niet dat Anna Kiesenhofer al binnen was. ,,Ruud, ik had het mis", zei ze na het horen van het slechte nieuws.