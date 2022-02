LIVE | Skiester Jelinkova mist poortje en is klaar op de reuzenslalom

update IOC: Incident met NOS-journalist kwam door overijveri­ge beveiliger

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stelt dat het incident van gisteren met NOS-verslaggever Sjoerd den Daas in China kwam door een ‘overijverige’ bewaker. De correspondent werd door een beveiliger uit beeld getrokken terwijl hij live in de uitzending aan het vertellen was over de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Volgens IOC-woordvoerder Mark Adams is er contact geweest met de NOS, maar de omroep ontkent dat.

5 februari