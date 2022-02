LIVE | Stroeve start voor skeletonster Bos in Peking

Video Rittensche­ma 10.000 meter | Pikant duel tussen Nils van der Poel en Patrick Roest blijft in Peking uit

Patrick Roest komt op de Olympische Spelen in Peking al in de tweede rit van de 10 kilometer in actie. De winnaar van olympisch zilver op de 5000 meter op deze Spelen neemt het op tegen de Italiaan Michele Malfatti.

10 februari